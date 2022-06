Ma l’interesse è reale anche per Mandragora, su cui Juventus e Torino al momento non stanno trovando l’intesa dopo la stagione in prestito ai granata: c’è distanza tra domanda e offerta che i viola sono attenti a sfruttare a loro favore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

