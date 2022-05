Finito il sogno Isco per la Fiorentina? Lo spagnolo cambia agente e passa al “nemico” viola Mendes

Isco passa alla scuderia guidata da Jorge Mendes. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com negli ultimi giorni. Il trequartista spagnolo classe ’92, accostato recentemente anche alla Fiorentina nei mesi scorsi, ha un contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid e, a breve, dovrà decidere la sua prossima destinazione. Tanti i club interessati al centrocampista: piace molto al Betis, ma senza qualificazione in Champions degli andalusi la trattativa appare decisamente complicata. Anche per i viola, però, il trequartista dei blancos potrebbe rimanere solo un sogno. Il motivo? Semplice, ricordate la vicenda Gattuso-Mendes? (Clicca qui per rileggere la vicenda) Bene, visto i rapporti ormai inclinati, sarà dura vedere un giocatore della scuderia dell’agente portoghese approdare nel club gigliato di proprietà di Rocco Commisso.