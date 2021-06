Dagli USA, addio Gattuso-Fiorentina: Mendes, sconto commissioni, giallo sulla clausola da 10 milioni

Jorge Mendes non avrebbe chiesto più soldi di commissioni ma meno. La Fiorentina preoccupata dai prezzi dei cartellini non voleva acquistare i giocatori del portoghese. Arriva la prima ricostruzione giornalistica sulla vicenda che ha portato all’addio di Gattuso. Secondo il New York Times, l’arrivo del tecnico assieme al suo agente avrebbe fin da subito generato una certa acredine. Gattuso aveva indicato Sergio Oliveira, Jesus Corona e Goncalo Guedes. Ogni giocatore sarebbe costato una ventina di milioni, a ognuno sarebbe stato garantito un contratto da tre milioni a stagione. La Fiorentina si sarebbe irrigidita. Per favorire l’accordo Mendes avrebbe offerto uno sconto sulle commissioni ma il club aveva risposto che voleva giocatori non legati all’agente portoghese. La penale per uscire dal contratto: l’agente aveva chiesto 2 milioni per uscire dal contratto, la Fiorentina la voleva più alta. Le parti si sarebbero accordate sulla cifra di 10 milioni a il contratto non è mai stato formalizzato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

