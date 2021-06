Italiano, la Fiorentina giocherà con il 4-3-3: possesso palla, inizio azione dal portiere, esalterà i singoli

Doveva essere 4-3-3 con Gattuso e sarà 4-3-3 comunque con Vincenzo italiano. Ma il modulo per quanto amatissimo dal nuovo tecnico viola, è solo un riferimento numerico. Si parte da un sistema di gioco che si adatta alle caratteristiche dei singoli per esaltarle. L’azione inizierà dal portiere in appoggio sui difensori centrali che a loro volta chiameranno subito in causa gli esterni. Il possesso palla sarà uno dei marchi di fabbrica. Lo scrive il Corriere dello Sport.

