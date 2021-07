Adani: “Fiorentina ha aumentato soldi a procuratori. 0-0 con il Genoa indegno per il calcio”

Lele Adani noto conduttore di Sky ed ex calciatore della Fiorentina, ha parlato alla Bobo TV della vicenda tra il club di Commisso ed il noto procuratore tra gli altri di Rino Gattuso Jorge Mendes. Queste sono state le sue parole:

Queste le sue parole: “Dal 2019 al 2020, la Fiorentina per fare decimo e tredicesimo posto è stato l’unica società che ha aumentato i costi per commissioni. Tutte hanno diminuito tranne la Viola: non ci sono affari con Jorge Mendes, ma non c’è solo lui. Se la Fiorentina si è salvata facendo 0-0 col Genoa – un atto indegno verso il mondo del calcio – non c’entra niente Mendes. Ciò significa che in questi affari hanno agito altri, però hanno aumentato le commissioni all’epoca del Covid: in questo caso, di chi è la colpa? Mendes è uno, ma invito i tifosi a domandarsi con chi sono aumentate le commissioni nelle ultime stagioni”.

