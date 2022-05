Alla fine Mendes ce l’ha fatta, piazza Gattuso al suo Valencia, sarà il nuovo allenatore del club spagnolo

Gennaro Gattuso riparte dal Valencia. Dopo il divorzio con la Fiorentina, Rino non è riuscito a trovare una sistemazione fino ad oggi. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Jorge Mendes è riuscito a “sistemarlo” al Valencia, club in cui il procuratore ha una forte influenza sul proprietario Peter Lim. La coppia è volata a Singapore per incontrare il Presidente del club spagnolo e definire l’affare. Adesso mancano gli ultimi dettagli, ma Ringhio ripartirà dalla Spagna.