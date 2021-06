Litigio Fiorentina-Gattuso? Società viola non si piega a volontà e richieste di Mendes sul mercato

Nel pomeriggio le parole pronunciate dal giornalista napoletano Valter De Maggio (LEGGI QUI) su una presunta lite tra la Fiorentina e il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, hanno sorpreso l’ambiente viola e hanno interrogato molti tifosi. In realtà, senza entrare nei particolari di confronti che sono quotidianità tra dirigenti e allenatore, la Fiorentina ci tiene a non piegarsi alle volontà di Mendes, procuratore molto potente e molto vicino al tecnico calabrese ma soprattutto la società gigliata, nelle operazione di mercato, non vuole assolutamente essere sotto scacco di procure e commissioni che non vengono ritenute congrue alle valutazioni dei calciatori. Dunque, una società viola che tiene ad essere libera nelle operazioni di mercato.

Flavio Ognissanti