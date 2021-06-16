Da Napoli, De Maggio: "Litigio forte tra la Fiorentina e Gattuso, attenzione ai colpi di scena"

Il giornalista napoletano, molto vicino alle vicende di casa Napoli, racconta di un forte litigio tra la Fiorentina e Gattuso, le sue parole

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi raccontano di un litigio possibile, abbastanza forte, tra Gattuso e la proprietà della Fiorentina. Stiamo monitorando, attenzione"

IL FUTURO DI ANTOGNONI POTREBBE ESSERE LONTANO DALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/offerto-ad-antognoni-ruolo-di-scouting-giovanile-se-non-accetta-possibile-addio-alla-fiorentina/143177/