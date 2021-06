Offerto ad Antognoni ruolo di scouting giovanile. Se non accetta possibile addio alla Fiorentina

Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, un legame infinito che non morirà mai per l’amore eterno che c’è tra piazza fiorentina e l’eterno capitano viola, ma in questo momento il rapporto di lavoro con la società potrebbe interrompersi. Infatti come riportato sia dalla Rai che da Tuttosport, è stato offerto ad Antognoni un ruolo diverso da quello di club manager che la bandiera viola ricopriva fino ad ora. La proprietà ha offerto ad Antognoni il ruolo di scouting per il settore giovanile, ma una decisione definitiva ancora non è stata presa e un accordo non è stato ancora trovato. Saranno importanti le prossime 48h, sono ore di profonda riflessione.

Flavio Ognissanti

