Lite Ronaldo-Mendes. Il portoghese non contento degli sviluppi della sua carriera finita in Arabia

Alta tensione tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes dopo il trasferimento del portoghese all’Al Nassr. Come noto, la transazione è stata completata da Ricardo Regufe un altro agente diverso da quello che ha accompagnato CR7 per tutta la carriera. Alla base una sostanziale insoddisfazione da parte dell’ex giocatore di United, Real Madrid e Juventus per le recenti evoluzioni della sua carriera. Lo scenario è che si possa addirittura arrivare ad un divorzio che avrebbe del clamoroso. Lo riporta Sportitalia

