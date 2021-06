Tuttosport svela: “Mendes non è il procuratore di Gattuso. Oliveira causa della rottura. Offerta Tottenham dopo”

Rino Gattuso fa l’allenatore da otto anni. In questo periodo nessuno giocatore della scuderia di Jorge Mendes è stato preso su sua indicazione. Anche perchè Jorge Mendes non è il procuratore di Gattuso, semmai un amico. A Tuttosport risulta che la rottura con la Fiorentina, sia stata causata dalla profonda divergenza fra il nuovo allenatore e la società sull’intera strategia di rafforzamento della squadra. La trattativa fallita per Oliveira è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma non regge il sillogismo Mendes cura gli interessi di Oliveira, Gattuso ha rotto con la Fiorentina perchè non gli ha preso Oliveira. E poi non ha chiuso il rapporto con la Fiorentina perchè allettato da una precedente offerta del Tottenham, arrivata dopo e non prima della rottura. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola.

