Andrissi: “Dragowski poteva essere dell’Inter già 6 anni fa. Aveva solo 17 anni, mi impressionò”

Gianluca Andrissi, ex direttore sportivo di Como e Spezia, che ha lavorato per l’Inter ha raccontato in esclusiva a Tuttosport di come Dragowski sia da tempo sul taccuino all’attuale club campione d’Italia: “Stagione 2014-15 grazie al lavoro di Ausilio venivano monitorati in tutta Europa, svariati talenti. Tra questi c’era Dragowski”.

“Dragowski mi colpì subito, aveva solo 17 anni ma era titolare nella massima serie. Lettura delle palle alte e reattività. Agile e longilineo nonostante la stazza. Mi impressionò”.

Perchè allora l’Inter non inoltrò alcuna proposta per lui?

“La società avrebbe potuto acquistare Dragowski e mandarlo poi in prestito. Mia a volte ai top club serve un prodotto finito”.

Oggi il profilo di Dragowski è di nuovo accostato ai nerazzurri.

“Mi fa piacere se lo accostano all’Inter. Il ragazzo è molto interessante. Quando Handanovic smetterà di giocare, Dragowski potrà tranquillamente prendere il suo posto. Io lo vedo benissimo come portiere titolare dell’Inter del futuro.

