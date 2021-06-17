Adani: "Alla Fiorentina tre anni da vergogna, Gattuso uomo di parola, Commisso ha sbagliato tutto"

Dopo la rottura tra Gattuso e la Fiorentina, Lele Adani in diretta su Twitch ha parlato della situazione in casa viola

Nel corso della Bobo Tv, Lele Adani ha parlato del caso Gattuso, che si è separato oggi dalla Fiorentina, queste le parole di Adani registrate da TMW:

"Bisognerebbe parlare della Fiorentina, perché nella cosa di Rino non c’entrano solo lui o Mendes, ma qualcuno a Firenze o non si è incastrato o non ha mantenuto. Qua si parla solo di Rino e Mendes colpevoli, e la Fiorentina non ha colpe. Noi non lo sappiamo, non possiamo né condannare né assolvere nessuno. Noi conosciamo l’uomo Gattuso, e lui non torna indietro se ha dato la sua parola. Lui dice alla famiglia che è un uomo d’onore e lui l’onore non lo tradisce. Se Mendes facesse alla Fiorentina quanto fatto al Wolverhampton sarebbe meglio per la Fiorentina, visto quello che hanno fatto fino ad ora. La Fiorentina ha fatto tre anni da vergogna, è stato bravo Iachini a mettere via via i punti, ma per come hanno condotto questi anni non sono onorabili, Firenze non merita questo tipo di comportamenti. Commesso ha lavorato due anni con questa dirigenza e ha fatto malissimo. Se Mendes arriva e in sinergia con la società arriva a giocatori funzionali per migliorare un progetto, ben venga. Sembra sempre che certi manager rovinino tutti, e invece in certe piazze hanno portato risultati e benefici".

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