Nazione: “Igor-Brighton è quasi fatta. Si chiuderà per 13 milioni + 2 di bonus”

Igor ha trascorso la sua domenica di libertà (ieri niente allenamenti per il gruppo viola) in Versilia.Spiaggia, mare, relax – con tanto di foto postata sul proprio profilo Instagram – e la prospettiva di tornare a indossare la maglia viola ma solo ancora per qualche ora.L’accordo fra la Fiorentina e il Brighton è in dirittura d’arrivo e si potrebbe chiudere in tempi decisamente brevi sulla base di 13 milioni in contanti più altri due di bonus. Al difensore brasiliano un contratto per tre stagioni. Lo scrive la Nazione.

