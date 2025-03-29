Milenkovic migliore in campo della sfida che porta il Nottingham in semifinale di FA Cup

Il serbo, autore sinora di una stagione da protagonista al debutto in Premier, ha anche trasformato un rigore fondamentale

Il Nottingham Forest, attualmente terzo in Premier League, scrive una bellissima storia anche in FA Cup in questa meravigliosa annata: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, proseguito anche nei tempi supplementari, la squadra di Nuno Espirito Santo ha avuto la meglio ai calci di rigore imponendosi per 4-3 sul Brighton ed accedendo così alla semifinale del torneo.

Decisivo nella lotteria finale il portiere Matz Sels, capace di fermare i tiri di Hinshelwood e Diego Gomez. Perfetta la realizzazione del penalty da parte dell'ex Fiorentina Nikola Milenkovic, che ha interrotto la serie di tre errori di fila dei rigoristi che avevano calciato prima di lui portando in vantaggio i suoi prima del rigore decisivo di Yates. Il serbo protagonista di una grande stagione sinora è stato nominato "Player Of The Match".

Lo riporta tuttomercatoweb.com