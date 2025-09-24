Lamptey, talento di cristallo: una fragilità annunciata con la quale dover fare i conti

Dal 2020 oltre 100 partite saltate: la lesione al ginocchio rilancia dubbi sulla tenuta fisica del terzino ghanese

L’avventura di Tariq Lamptey alla Fiorentina è iniziata nel peggiore dei modi. Dopo l'esordio incoraggiante contro il Napoli, il terzino ghanese è stato costretto ad abbandonare il campo al 22’ della sfida contro il Como per un problema al ginocchio. In un primo momento si era parlato di un semplice fastidio, ma gli esami clinici hanno restituito un verdetto molto più pesante: lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un colpo durissimo, ma purtroppo non una novità per Lamptey, il cui percorso professionale è segnato da una lunga serie di stop fisici. Il classe 2000 ha spesso mostrato lampi di talento durante la sua esperienza al Brighton, ma è altrettanto noto per la sua fragilità muscolare e articolare, che lo ha costretto a lunghissime assenze nel corso delle ultime stagioni.

Dal 2020 ad oggi, il curriculum medico di Lamptey parla chiaro:

Stagione 2020/21 : 16 partite saltate per un infortunio alla coscia, seguite da una ricaduta che lo ha tenuto fuori per altre 23 gare.

Stagione 2022/23 : primi gravi problemi al ginocchio, con un’assenza di 118 giorni e 20 partite saltate.

Stagione 2023/24 : 25 partite ai box per una serie di problemi muscolari.

Ultima stagione: lesioni alla caviglia e un nuovo stop al ginocchio per un totale di 123 giorni fuori.

Numeri che definiscono con chiarezza il profilo di un giocatore tanto promettente quanto costantemente limitato dal fisico. La notizia dell’ennesimo infortunio grave non fa che alimentare i dubbi sulla tenuta atletica del terzino ghanese, e rappresenta una vera mazzata per la Fiorentina, che aveva scommesso su di lui per dare respiro a Dodò nel corso della stagione. Stefano Pioli dovrà ora affidarsi al giovane Fortini come prima alternativa sulla fascia destra. La società viola, intanto, ha già fatto sapere che il rientro di Lamptey non avverrà prima di gennaio, ma molto dipenderà anche dal recupero psicologico del giocatore, messo ancora una volta alla prova da un infortunio pesante. La speranza è che, una volta ristabilito, Lamptey possa finalmente trovare continuità. Ma il suo passato recente suggerisce prudenza.