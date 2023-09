Il Brighton umilia il Manchester United, De Zerbi show. Ma di Igor nessuna traccia, mai visto in campo

Un’altra perla. Roberto De Zerbi vince ancora una volta a Old Trafford. Il teatro dei sogni diventa un incubo per ten Hag e il Manchester United, che capitola nettamente contro il Brighton che continua a volare e che dopo il tris ai Red Devils è quarto in classifica in Premier League. De Zerbi scala posizioni e davanti a sé ha solo Guardiola e Klopp, oltre al Tottenham.

Ogni partita è uno spettacolo. Ma oltre a quello ci sono anche i risultati. In Premier League dove l’asticella si è alzata Roberto De Zerbi sta mostrando, da un anno a questa parte, di essere un allenatore fenomenale. Il suo Brighton è una squadra meravigliosa da vedere, ma anche letale. Il 3-1 inflitto al Manchester United certifica il lavoro meraviglioso di un allenatore e di una società di alto livello che senza nascondersi sogna la Champions League, il grande sogno dei ‘Gabbiani’.

De Zerbi l’aveva detto a inizio stagione: “Possono toglierci i nostri calciatori ma non la nostra anima”. Quattro pezzi da novanta sono stati ceduti da gennaio a oggi: Trossard, MacAllister, Caicedo e Sanchez, ma niente è cambiato. Anzi. La grande bellezza del Brighton continua. Il Manchester United ha risultati altalenanti sì, ma non si poteva certo pensare che finisse così. I bianco-azzurri al 71′ vincevano già 3-0. E di gol Onana ne poteva insaccare pure un altro paio.

Welbeck, non più di primo pelo e che sembrava inadatto ormai al calcio d’elite, apre le danze al 20′. Hojlund pareggia, ma il VAR annulla e nella ripresa il Brighton giocando bene apre in due la difesa dello United e la manda al tappeto con i gol di Gross e Joao Pedro. Poco dopo Hannibal Mejibri accorcia le distanze e da un minimo di speranza ai Red Devils, che subiscono un altro ko. Molti tifosi questo gol non l’hanno visto, se lo sono perso, perché avevano deciso di abbandonare, perché delusi, lo stadio.

Il Brighton vince con pieno merito e tra gli applausi di Old Trafford. De Zerbi si toglie un altro grosso sfizio e dopo il tris al Newcastle ne serve uno, a domicilio in questo caso, al Manchester United e ora balza al quarto posto. Davanti ci sono solo il Manchester City (2-1 al West Ham), il Tottenham e il Liverpool (3-1 ai Wolves), che hanno tre (i campioni in carica) e un punto in più.

In tutto questo non c’è traccia di Igor, il difensore arrivato al Brighton dalla Fiorentina per 20 milioni di euro, il brasiliano non ha mai giocato nè messo piede in campo in queste prime 5 partite di campionato, zero minuti in totale e anche una tribuna.

