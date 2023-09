Dia ha deciso di tornare a Salerno, stamattina si è presentato in città. Ma è infortunato, adesso visite mediche

Si va verso la risoluzione del caso Boulaye Dia. Con alcuni giorni di ritardo e per ragioni personali legati alla volontà di non voler piu restare alla Salernitana data la mancata cessione, Dia aveva deciso di non tornare in Italia dopo la convocazione con la sua nazionale. Il calciatore senegalese è arrivato in città questa mattina e si è recato subito al centro sportivo Mary Rosy, pronto per sottoporsi ad ulteriori accertamenti dopo l’infortunio alla coscia comunicato dalla federazione senegalese. La Salernitana e mister Sousa sperano che non sia nulla di grave e che il bomber dei granata possa tornare a disposizione nel giro di qualche settimana.