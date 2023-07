Romano: “Igor firmerà contratto fino al 2027 con il Brighton. Si tratta per la cifra del cartellino”

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, rivela che l’accordo tra Igor ed il Brighton sia di ben 4 anni con un contratto, quindi, che arriverà fino al 2027. La Fiorentina ed il club di De Zerbi continuano a trattare per la cifra del cartellino del difensore brasiliano.

The agreement between Brighton and Brazilian defender Igor is on a four year deal — contract until 2027. 🔵🇧🇷

Fiorentina and Brighton are in talks over fee then deal could be done. pic.twitter.com/g0gUhIHJtP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023