Pedullà annuncia: “Fatta per la cessione di Igor al Brighton, alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus”

La Fiorentina chiude un’operazione importantissima con il Brighton. È fatta per la cessione in Inghilterra di Igor: dopo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso è arrivato il via libera del club viola a fronte di un’offerta davvero importante. Stiamo parlando di una base di 17 milioni più 3 di bonus, tantissimo se consideriamo di parlare di un centrale in scadenza. Stanno per essere preparati i documenti, Igor va in Premier League e raggiunge De Zerbi che lo aveva cercato con forza negli ultimi giorni. Siamo ai dettagli. Lo riporta Alfredo Pedullà

