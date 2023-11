Igor: “Due finali perse? I grandi giocatori imparano dalle sconfitte, non ci aspettavamo di arrivarci”

L’ex difensore della Fiorentina, Igor, adesso al Brighton, ha parlato a Sky Sport sia sul suo passato in viola e sia sul suo presente in Premier League, queste le sue parole:

“L’anno scorso alla Fiorentina abbiamo avuto un finale che non ci aspettavamo, raggiungere due finali in una stagione è qualcosa di grande. È stata dura perdere entrambe le partite, ma i grandi giocatori imparano la lezione da ogni sconfitta che ricevono. Quando giocavo in Italia non vedevo l’ora di giocare contro le squadre di De Zerbi. Ho sempre guardato le sue squadre, ma c’è una bella differenza tra guardare e praticare. Il suo gioco non è difficile, ma bisogna adattarsi, con il tempo andrà sempre meglio. Ho sempre pensato di poter arrivare a giocare in Premier League”

