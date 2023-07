TMW, la Fiorentina avrà il 10% sulla futura rivendita di Igor dal Brighton. Incasso di 20 milione totale

Non solo acquisti, la Fiorentina sta perfezionando anche diverse cessioni. E per un brasiliano che arriva, Arthur, ce n’è un altro che proprio in queste ore sta cambiando maglia. Addio al difensore Igor: il centrale classe 1998 è atteso da un’avventura in Premier League, con il Brighton di De Zerbi. Operazione da 20 milioni di euro complessivi (17 di base fissa più 3 di bonus), il giocatore lunedì svolgerà la prima parte di visita a Londra, per poi completare il giorno successivo nel centro sportivo del Brighton. A quel punto firmerà il contratto, un quadriennale fino al 30 giugno 2027 con opzione per il 2028. Non partirà con gli USA assieme alla squadra, ma si allenerà in Inghilterra con chi rimane. Inoltre alla Fiorentina spetta anche una percentuale sulla futura rivendita di Igor. Lo scrive TMW

