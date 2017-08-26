Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...
Stando a quanto rivela Sky Sport, negli ultimi giorni il montenegrino Stevan Jovetic sarebbe corteggiato da diversi club, pronti a darsi battaglia per lui. L'ultimo in ordine temporale è stato il Mona...
Stando a quanto rivela Sky Sport, negli ultimi giorni il montenegrino Stevan Jovetic sarebbe corteggiato da diversi club, pronti a darsi battaglia per lui. L'ultimo in ordine temporale è stato il Monaco, pista che rimane viva anche grazie ai buoni rapporti che intercorrono fra l'agente del ragazzo Fali Ramadani e i dirigenti del Monaco. L'entourage dell'ex viola sta discutendo in queste ore con l'Inter per scegliere la destinazione migliore. Da segnalare il tentativo anche del Brighton per Jovetic, il club del sud dell'Inghilterra neo promosso in Premier League, aveva avanzato una proposta nella giornata di ieri, vedendosela però rispedire al mittente.