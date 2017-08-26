Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...

Stando a quanto rivela Sky Sport, negli ultimi giorni il montenegrino Stevan Jovetic sarebbe corteggiato da diversi club, pronti a darsi battaglia per lui. L'ultimo in ordine temporale è stato il Mona...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2017 18:59

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