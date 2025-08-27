Il Como di Fabregas punta forte su Igor: il brasiliano ex Fiorentina può tornare in Italia

Il difensore del Brighton è nella lista dei desideri del club lariano, alla ricerca di un rinforzo in prestito per il reparto arretrato

Il Como è attivamente alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto arretrato, con una priorità chiara: chiudere un'operazione in prestito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Tra i profili monitorati con attenzione ci sarebbe Igor, vecchia conoscenza della Serie A ed ex centrale della Fiorentina, oggi in forza al Brighton.

Il brasiliano è alla sua terza stagione con il club inglese, con cui ha già esordito in questa annata disputando il match di EFL Cup. Un’opzione che il Como valuta seriamente, attratto dalla sua esperienza e dalla conoscenza del campionato italiano.

Nella lista del club lariano figura anche Diego Carlos, attualmente al Fenerbahce dopo le due stagioni e mezza all’Aston Villa. Il brasiliano si è trasferito in Turchia solo lo scorso gennaio, ma non è escluso un nuovo trasferimento in prestito.