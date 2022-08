La Fiorentina dopo essersi mossa con forza sul mercato in entrata, continua a trattare in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Firenze è Kouame, che al momento è nel mirino di due squadre. Sulle tracce dell’attaccante ivoriano ci sono due formazioni: in Premier League c’è il Brighton mentre in Bundesliga c’è l’interesse dell’Ausburg. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

