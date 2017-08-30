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La Fiorentina rifiuta 13 milioni dal Brighton per Babacar. Per la società viola il centravanti non è in vendita

Importante offerta rifiutata dalla Fiorentina per Babacar. Ulteriore segno della volontà di non cedere assolutamente il senegalese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 20:24
La Fiorentina rifiuta 13 milioni dal Brighton per Babacar. Per la società viola il centravanti non è in vendita - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la cessione di Kalinic al Milan, la Fiorentina ha operato una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, portando in viola prima il Cholito Simeone e in queste ultime ore Thereau, arrivato dall’Udinese. Nonostante questo la società viola ha rifiutato un’offerta da 13 milioni proveniente dal Brighton per Babacar. Segno di quanto la Fiorentina punti sul ragazzo e non sia disposta a svenderlo.

Gianlucadimarzio.com

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