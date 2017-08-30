La Fiorentina rifiuta 13 milioni dal Brighton per Babacar. Per la società viola il centravanti non è in vendita

Importante offerta rifiutata dalla Fiorentina per Babacar. Ulteriore segno della volontà di non cedere assolutamente il senegalese

Dopo la cessione di Kalinic al Milan, la Fiorentina ha operato una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, portando in viola prima il Cholito Simeone e in queste ultime ore Thereau, arrivato dall’Udinese. Nonostante questo la società viola ha rifiutato un’offerta da 13 milioni proveniente dal Brighton per Babacar. Segno di quanto la Fiorentina punti sul ragazzo e non sia disposta a svenderlo.

Gianlucadimarzio.com