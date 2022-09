Dall’Inghilterra: Kouamé ancora nel mirino del Brighton. Gli inglesi faranno un ultimo tentativo in extremis

Il Brighton farà un tentativo in extremis per Christian Kouamé. L’ivoriano era infatti finito nel mirino di diverse squadre, fra la quali il club inglese, prima che, di fatto, la Fiorentina lo togliesse dal mercato. La società dell’East Sussex, però, sembra non voler desistere. Lo riporta Andy Naylor, giornalista d’oltremanica per The Athletic, che spiega come il Brighton voglia provare a fare un tentativo anche per l’attaccante Viola in queste ultimissime ore di mercato.

Attempts are ongoing to add to Graham Potter’s squad on deadline day. #BHAFC

They revolve mainly around a bid to buy midfielder Billy Gilmour from Chelsea (as previously reported by @TheAthleticUK) and signing another forward.

They’ve not given up on Christian Kouame.

— Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) September 1, 2022