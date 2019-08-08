Dall'Inghilterra, la Fiorentina perde Berge. Andrà al Brighton per trenta milioni
Second0 Il Mirror, il Brighton per convincere i belgi del Genk a cedere Berge, hanno presentato un’offerta di 28 milioni di sterline. Sempre secondo il giornale inglese, quest’ultima mossa avrebbe def...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 12:50
Second0 Il Mirror, il Brighton per convincere i belgi del Genk a cedere Berge, hanno presentato un’offerta di 28 milioni di sterline. Sempre secondo il giornale inglese, quest’ultima mossa avrebbe definitivamente spazzato via la concorrenza e l’affare sarebbe in via di definizione. La Fiorentina perde dunque uno dei suoi principali obiettivi