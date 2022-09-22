Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"
Riccardo Sottil è diventato un titolare della Fiorentina in questa stagione, in Premier League hanno messo gli occhi su di lui
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 12:46
Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, su Riccardo Sottil hanno chiesto informazioni sia il Leicester sia il Brighton, ma i dirigenti della Fiorentina contano sulla sua affermazione in viola in questa stagione con Vincenzo Italiano che lo sta schierando praticamente sempre dal primo minuto e che ormai lo considera un titolare.
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