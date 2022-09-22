Gazzetta rivela: "Leicester e Brighton hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Sottil"

Riccardo Sottil è diventato un titolare della Fiorentina in questa stagione, in Premier League hanno messo gli occhi su di lui

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, su Riccardo Sottil hanno chiesto informazioni sia il Leicester sia il Brighton, ma i dirigenti della Fiorentina contano sulla sua affermazione in viola in questa stagione con Vincenzo Italiano che lo sta schierando praticamente sempre dal primo minuto e che ormai lo considera un titolare.

IL FALLACCIO DI KANCHELSKIS

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