Il retroscena, la Fiorentina ha ricevuto in estate una ricchissima offerta del Brighton per Kouamè

Il Tirreno racconta che per Kouamè in estate c’è stata un’offerta molto ricca del Brighton, club di Premier League, a cui la Fiorentina ha saputo dire no, specialmente dopo la gara col Napoli. E come accade ogni volta che un giocatore si rende protagonista per un certo periodo di tempo, la testa va subito al contratto e alla scadenza: il 30 giugno 2024 è ancora abbastanza lontano per doversi preoccupare anche perché tra la società e l’attaccante c’è un’opzione per poter prolungare fino al 2025 il rapporto. E’ evidente che se l’ivoriano continuasse così la Fiorentina potrebbe comunque decidere di iniziare a impostare le trattive per il rinnovo del giocatore.

