Adani: “Rui Costa ha fatto vedere ad Agnelli come si fa calcio, chi spende 70 milioni per Vlahovic e chi…”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato del fallimento in Champions League umiliata dal Benfica di Rui Costa, le sue parole:

“Vedevo in tribuna Andrea Agnelli insieme con Manuel Rui Costa durante Benfica-Juventus, non penso che per come sia andata la partita abbiano cenato insieme. Rui Costa fa il presidente del Benfica, cosi come Agnelli. Probabilmente se si parlano, paragonano gli investimenti fatti, Rui Costa ha preso giovani dal Braga, Florentino classe 99 che è stato mandato in prestito prima al Getafe e poi al Monaco, poi ha preso Joao Mario che in Italia è passato come un farmacista ma è un giocatore che in campo fa solo cose giuste mentre Agnelli ha speso 70 milioni per Vlahovic e tantissimi altri soldi, ma in campo ha visto uno spettacolo unico con tutti giocatori presi a poco e coltivato per bene i giovani”

