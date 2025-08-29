Pedullà annuncia: "Lamptey e Fiorentina accordo totale, ora gli ultimi dettagli col Brighton"
Secondo Alfredo Pedullà sarebbe stata raggiunta l'intesa con il ghanese: si lavora per definire l'operazione con il Brighton
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2025 00:31
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, c’è l’accordo totale tra Tariq Lamptey e la Fiorentina. Il terzino ghanese è pronto al trasferimento a Firenze: ora restano da definire solo gli ultimi dettagli con il Brighton per chiudere l’operazione. Sviluppi attesi a breve.