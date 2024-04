Schira: “Il Brighton è interessato a Nico Gonzalez, può lasciare la Fiorentina in estate”

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il Brighton, squadra di Premier League allenata da Roberto De Zerbi, sarebbe interessata all’ala argentina che dunque potrebbe lasciare Firenze nel corso del mercato estivo. Ecco il suo post su X:

#Brighton have shown interest in #Fiorentina’s winger Nico #Gonzalez, who could leave Fiorentina in the summer #transfers window. #BHAFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2024