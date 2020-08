Mirabelli: “Fiorentina, prendi subito Bonaventura. Cutrone? Va aspettato, per me sarebbe il titolare”

“Mi meraviglia il fatto che Bonaventura sia svincolato – ha detto il ds Massimiliano Mirabelli a Radio Bruno -. Farebbe una cosa incredibile la Fiorentina se lo farebbe. Nel 3-5-2 sarebbe ottimo. Cutrone? Va aspettato, per me sarebbe il titolare. Soffre molto se avverte che l’ambiente non ha fiducia in lui. Vlahovic? Se fossi a Firenze non lo farei partire mai. Chiesa? Normale che voglia ambire a palcoscenici importanti però secondo me anche Firenze è una piazza importante. Commisso non fa le cose solo per farle, investirà e la porterà a grandi traguardi”.

SKY SPORT, NAINGGOLAN, IL CAGLIARI HA PRESENTATO UN’OFFERTA ALL’INTER. I NERAZZURRI PRENDONO TEMPO