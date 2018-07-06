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Anche Mirabelli ci rinuncia: "Cina? Arrivano meno soldi, non giocheremo l'Europa League".

Le parole di Mirabelli a Sky:Abbiamo avuto entrate in meno dalla Cina, non giocheremo forse l’Europa League, dovremo quindi fare un mercato a zero. Deciderà Gattuso chi far venire e chi mandare via. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 13:52
Anche Mirabelli ci rinuncia: "Cina? Arrivano meno soldi, non giocheremo l'Europa League". -
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Le parole di Mirabelli a Sky:

Abbiamo avuto entrate in meno dalla Cina, non giocheremo forse l’Europa League, dovremo quindi fare un mercato a zero. Deciderà Gattuso chi far venire e chi mandare via. Prenderemo gente di qualità, piuttosto non prendo nessuno per il gusto di farlo. Sarà il Milan di Gattuso.

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