Anche Mirabelli ci rinuncia: "Cina? Arrivano meno soldi, non giocheremo l'Europa League".
Le parole di Mirabelli a Sky:Abbiamo avuto entrate in meno dalla Cina, non giocheremo forse l’Europa League, dovremo quindi fare un mercato a zero. Deciderà Gattuso chi far venire e chi mandare via. P...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 13:52
Le parole di Mirabelli a Sky:
Abbiamo avuto entrate in meno dalla Cina, non giocheremo forse l’Europa League, dovremo quindi fare un mercato a zero. Deciderà Gattuso chi far venire e chi mandare via. Prenderemo gente di qualità, piuttosto non prendo nessuno per il gusto di farlo. Sarà il Milan di Gattuso.