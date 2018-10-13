Debiti in casa Milan, per la stagione scorsa rosso di 126 milioni di euro

L’era cinese in casa Milan si è chiusa dopo poco più di un anno. Elliott Management ha preso il controllo del club lo scorso luglio, avviando una rivoluzione dirigenziale e non solo. Intanto sono stat...

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2018 14:14

Milan dirigenza

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