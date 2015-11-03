Notizie Fassone Fiorentina

Finalmente sono note le motivazioni del Tas per la riammissione del Milan in Europa League
20 ottobre 2018 11:38
Debiti in casa Milan, per la stagione scorsa rosso di 126 milioni di euro
13 ottobre 2018 14:14
Il nuovo Milan licenzia Fassone, ecco i motivi del suo allontanamento
21 luglio 2018 13:08
Tas, possibile ribaltamento? Fassone ottimista: "Fatto il possibile, notato atteggiamento positivo. Aspettiamo fiduciosi"
19 luglio 2018 20:20
Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS
19 luglio 2018 17:33
Fassone: "Non so nemmeno io chi metterà i soldi nel Milan e quando lo faranno"
02 luglio 2018 18:02
Yonghong Li non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale del Milan. Adesso...
22 giugno 2018 18:23
Fassone ammette: " Sentenza UEFA? Non siamo ottimisti, aspettiamo”
20 giugno 2018 10:46
Fassone: "I soldi di Yonghong Li stanno arrivando. New York Times? Lo leggiamo da tempo..."
01 giugno 2018 18:23
Milan: la sentenza UEFA ci sarà il 7 giugno. Preoccupazione a Milanello, la viola ci spera
01 giugno 2018 18:19
Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."
26 febbraio 2018 13:35
Fassone commenta la bocciatura economica arrivata dalla UEFA: "Ce lo aspettavamo, da loro richieste impossibili"
15 dicembre 2017 22:08
Fassone: "Brutto sapere questa notizia dai giornali un giorno prima. Dalla Uefa richieste impossibili"
07 dicembre 2017 13:28
Fassone: "Se non dovessimo arrivare in Champions cederemo alcuni top player. Montella? Ha la nostra fiducia"
21 ottobre 2017 18:03
Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"
20 ottobre 2017 17:40
Furia Fassone: "Il Milan è piu forte della Sampdoria. Partita inaccettabile, non sono del nostro livello"
24 settembre 2017 15:42
Fassone: "Dobbiamo restituire entro ottobre 2018 i soldi a Elliot. Senza Champions via i top player"
27 agosto 2017 19:20
Fassone: "Per Kalinic trattativa in stato avanzata. Ma comunque c'è tempo fino al 31 agosto"
18 agosto 2017 03:33
Fassone risponde a Pallotta: "Mai vista una cosa del genere. Facciamo il confronto dei bilanci?
28 luglio 2017 19:41
Fassone snobba Kalinic: "Vogliamo portare al Milan uno tra Belotti, Morata o Aubameyang"
16 luglio 2017 13:58
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