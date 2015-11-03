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Notizie Fassone Fiorentina

Finalmente sono note le motivazioni del Tas per la riammissione del Milan in Europa League

20 ottobre 2018 11:38

Debiti in casa Milan, per la stagione scorsa rosso di 126 milioni di euro

13 ottobre 2018 14:14

Il nuovo Milan licenzia Fassone, ecco i motivi del suo allontanamento

21 luglio 2018 13:08

Tas, possibile ribaltamento? Fassone ottimista: "Fatto il possibile, notato atteggiamento positivo. Aspettiamo fiduciosi"

19 luglio 2018 20:20

Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS

19 luglio 2018 17:33

Fassone: "Non so nemmeno io chi metterà i soldi nel Milan e quando lo faranno"

02 luglio 2018 18:02

Yonghong Li non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale del Milan. Adesso...

22 giugno 2018 18:23

Fassone ammette: " Sentenza UEFA? Non siamo ottimisti, aspettiamo”

20 giugno 2018 10:46

Fassone: "I soldi di Yonghong Li stanno arrivando. New York Times? Lo leggiamo da tempo..."

01 giugno 2018 18:23

Milan: la sentenza UEFA ci sarà il 7 giugno. Preoccupazione a Milanello, la viola ci spera

01 giugno 2018 18:19

Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."

26 febbraio 2018 13:35

Fassone commenta la bocciatura economica arrivata dalla UEFA: "Ce lo aspettavamo, da loro richieste impossibili"

15 dicembre 2017 22:08

Fassone: "Brutto sapere questa notizia dai giornali un giorno prima. Dalla Uefa richieste impossibili"

07 dicembre 2017 13:28

Fassone: "Se non dovessimo arrivare in Champions cederemo alcuni top player. Montella? Ha la nostra fiducia"

21 ottobre 2017 18:03

Bellinazzo (Sole 24 Ore): "Ecco cosa succede se il Milan non dovesse andare in Champions League. Montella a rischio"

20 ottobre 2017 17:40

Furia Fassone: "Il Milan è piu forte della Sampdoria. Partita inaccettabile, non sono del nostro livello"

24 settembre 2017 15:42

Fassone: "Dobbiamo restituire entro ottobre 2018 i soldi a Elliot. Senza Champions via i top player"

27 agosto 2017 19:20

Fassone: "Per Kalinic trattativa in stato avanzata. Ma comunque c'è tempo fino al 31 agosto"

18 agosto 2017 03:33

Fassone risponde a Pallotta: "Mai vista una cosa del genere. Facciamo il confronto dei bilanci?

28 luglio 2017 19:41

Fassone snobba Kalinic: "Vogliamo portare al Milan uno tra Belotti, Morata o Aubameyang"

16 luglio 2017 13:58

Fassone: "La Fiorentina, nonostante le parole di Kalinic, ci ha detto che non tratta la cessione del croato"

05 luglio 2017 00:38

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