Fassone snobba Kalinic: "Vogliamo portare al Milan uno tra Belotti, Morata o Aubameyang"

Ci sono nomi che non sono ancora usciti sui giornali che ci interessano tanto. Vedremo" così il direttore generale del Milan Fassone

Il direttore generale del Milan Fassone ha parlato delle strategie in attacco della squadra rossonera, queste le sue parole:

"Quando rientreremo in Italia, imboccheremo la strada giusta. Stiamo tenendo aperte tutte le piste e faremo sicuramente qualcosa di bello: sono stati fatti tanti nomi e di attaccanti fortissimi. Sarebbe bello avere uno tra Belotti, Morata o Aubameyang: vedremo su chi cadrà la scelta, anche se ci sono nomi che ancora non sono emersi in maniera roboante sui media. Evidentemente stiamo pensando di fare ancora qualcosa in quel ruolo”.