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Fassone ammette: " Sentenza UEFA? Non siamo ottimisti, aspettiamo”

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni di Fassone rispetto al procedimento UEFA nei confronti del Milan. Queste le sue parole: "Confesso, non siamo ottimisti. Ma ho anche imparato a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 10:46
Fassone ammette: " Sentenza UEFA? Non siamo ottimisti, aspettiamo” - Fassone Milan
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La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni di Fassone rispetto al procedimento UEFA nei confronti del Milan. Queste le sue parole: "Confesso, non siamo ottimisti. Ma ho anche imparato a non esprimere più sensazioni. In generale, dopo due ore abbondanti di audizione, ne usciamo con la certezza di essere stati almeno ascoltati. La commissione si è presa il tempo per capire e giudicare: se la sentenza era già chiara potevano dircelo subito o farci tornare nel pomeriggio. Invece restiamo in attesa. Peggio di un anno senza coppe tenderei a escluderlo. Hanno il tempo di valutare bene il caso e per fare tesoro di quanto abbiamo espresso verbalmente e per iscritto."

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