Fassone: "Per Kalinic trattativa in stato avanzata. Ma comunque c'è tempo fino al 31 agosto"

Problemi tra Milan e Fiorentina sulle modalità di pagamento per il trasferimento ma comunque il direttore generale rossonero rassicura tutti

Il direttore generale del Milan Fassone ha parlato della trattativa per portare Nikola Kalinic a Milano sponda rossonera (la trattativa si è bloccata per problemi sul pagamento) queste le parole del dirigente rossonero: "Siamo alla fase avanzata della trattativa, lavori in corso. La deadline è il 31 agosto alle 23"