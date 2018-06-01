Milan: la sentenza UEFA ci sarà il 7 giugno. Preoccupazione a Milanello, la viola ci spera

Secondo quanto riferito durante la trasmissione Al Pranzo Col Pentasport di Radio Bruno, la sentenza al Milan arriverà il 7 giugno. Fassone si è detto fiducioso, smentendo quanto affermato questa matt...

Secondo quanto riferito durante la trasmissione Al Pranzo Col Pentasport di Radio Bruno, la sentenza al Milan arriverà il 7 giugno. Fassone si è detto fiducioso, smentendo quanto affermato questa mattina dal New York Times. Tuttavia, la situazione è tutt'altro che rosea. Oltre a molti debiti, la situazione finanziaria di Mister Lì e dello stesso gruppo Elliot è messa in discussione dalla federazione europea.

A Milano aspettano questa data con molta preoccupazione, mentre a Firenze si spera e si aspetta di conoscere il destino della squadra.