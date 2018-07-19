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Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS

Ufficiale, il responso sul futuro di Milan, Atalanta e Fiorentina scala a domani dopo le 11. Il motivo sul nuovo cambio d'orario..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 17:33
Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS -
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(ANSA) - MILANO, 19 LUG - E' previsto per domani mattina, dopo le 11, l'annuncio della decisione del Tas sull'appello del Milan contro l'esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. E' quanto apprende l'ANSA. L'udienza è ancora in corso e probabilmente si concluderà oltre le 18, orario inizialmente previsto per la conclusione dell'audizione.

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