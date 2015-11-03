Notizie Li Fiorentina

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Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS

19 luglio 2018 17:33

Corr.della Sera, Li e Commisso vicini all'accordo. Arrivano i 32 ml per Elliot

29 giugno 2018 10:34

Milan nel caos, il presidente Li interrompe la trattativa con Commisso. Il motivo...

27 giugno 2018 11:31

Caos Milan, niente nuovo socio. Ora il presidente Li è nei guai

15 giugno 2018 10:27

Yonghong Li, tre offerte per vendere il Milan. Cessione vicina?

15 marzo 2018 14:26

Yonghong Li insolvente, chiesta la bancarotta in Cina. Grossa grana per il Milan

19 febbraio 2018 11:26

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