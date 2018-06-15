Caos Milan, niente nuovo socio. Ora il presidente Li è nei guai
Arrivano pessime notizie per l'aspetto societario del Milan. "Caos rossonero: niente nuovo socio. Li ora è nei guai", il titolo che riporta Libero
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 10:27
Arrivano pessime notizie per l'aspetto societario del Milan. "Caos rossonero: niente nuovo socio. Li ora è nei guai", il titolo di Libero questa mattina. E' infatti saltata trattativa per dare un nuovo socio a Li Yonghong e ai rossoneri. Ora il proprietario cinese è nei guai, in quanto i tempi sono stretti per dare risposte all'UEFA.