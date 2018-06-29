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Corr.della Sera, Li e Commisso vicini all'accordo. Arrivano i 32 ml per Elliot

Ieri le parti sembravano a un passo dall’accordo finale, l’intenzione di tutti è di chiudere. La possibilità c’è. Li però non ha ansie eccessive

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 10:34
Corr.della Sera, Li e Commisso vicini all'accordo. Arrivano i 32 ml per Elliot -
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Ieri le parti sembravano a un passo dall’accordo finale, l’intenzione di tutti è di chiudere. La possibilità c’è. Li però non ha ansie eccessive: proverà a far versare al nuovo socio i 32 milioni per rimborsare Elliott, ma se le condizioni non lo dovessero convincere del tutto pare pronto a metterli lui (ha detto di averli già trovati), e così guadagnare altro tempo. È però l’opzione B. L’offerta di Commisso non lo convinceva del tutto perché al momento non gli consentirebbe di intascare nulla, però sarebbe liberato dai debiti verso Elliott e terrebbe il 30% o più delle quote (Commisso poi immetterebbe anche soldi nel club). Si tratta: Li può dire sì.

A scriverlo è Il Corriere della Sera

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