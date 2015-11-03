Notizie Tas Fiorentina

Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino
28 giugno 2019 13:23
Il Milan si lecca le ferite: "Era meglio non ricorrere al Tas quest'estate, adesso..."
19 gennaio 2019 13:26
Mancata presenza Fiorentina, e ritardo mail richiesta. Ecco la posizione della società viola
07 novembre 2018 18:19
La Fiorentina e la mail mancata che ha fatto arrabbiare i tifosi viola. Ecco cosa è successo con il Tas
07 novembre 2018 13:32
Ferrara: "La società non voleva giocare in Europa. Così si demotiva una spogliatoio"
07 novembre 2018 10:25
Svelati i motivi della riammissione del Milan in Europa League grazie al TAS
06 novembre 2018 17:15
Finalmente sono note le motivazioni del Tas per la riammissione del Milan in Europa League
20 ottobre 2018 11:38
Gasperini: "La sentenza del TAS ha penalizzato noi e la Fiorentina, sopratutto i tifosi"
22 luglio 2018 12:53
Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"
21 luglio 2018 22:52
Il TAS ha rimandato la patata bollente all'UEFA, tanto il danno a viola ed Atalanta è gia stato fatto
21 luglio 2018 10:09
Nardella: "La decisione del TAS lascia molta amarezza, anche perchè ci si stava facendo la bocca"
21 luglio 2018 09:43
A CHI INTERESSA LA FIORENTINA? DELLA VALLE, MALAGO', TIFOSI, OGNUNO PENSA A SE STESSO. SI SALVANO SOLO PIOLI E LA SQUADRA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI
21 luglio 2018 00:43
Ufficiale: il TAS annulla la sentenza dell'UEFA, Milan riammesso in Europa. Il comunicato...
20 luglio 2018 12:46
ACCOLTO IL RICORSO DEL MILAN, FIORENTINA NON FARÀ L'EUROPA LEAGUE. PENA ROSSONERA PIÙ LEGGERA
20 luglio 2018 11:56
Milan, sentenza tra un'ora. Ecco i tre possibili scenari
20 luglio 2018 09:24
Pioli: "Abbiamo seguito Norgaard che è un mediano. Mi piacerebbe allenare Gerson, tranquillo sui big"
19 luglio 2018 23:23
Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS
19 luglio 2018 17:33
Milan, la sentenza del TAS potrebbe slittare alla giornata di domani
19 luglio 2018 11:40
Vicenda Milan-Tas, la Fiorentina si costituisce come “parte interessata”
10 luglio 2018 09:10
La sentenza del TAS sull'Europa League sarà il 19 luglio. Sulla possibile avversaria...
07 luglio 2018 17:44
Milan in caso di esclusione all'Europa ricorso al TAS? Si ma potrebbe non bastare
10 giugno 2018 17:40
Il TAS assolve Zarate: "Subite tante aggressioni, finalmente la verità"
07 ottobre 2016 19:20
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