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Notizie Tas Fiorentina

Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino

28 giugno 2019 13:23

Il Milan si lecca le ferite: "Era meglio non ricorrere al Tas quest'estate, adesso..."

19 gennaio 2019 13:26

Mancata presenza Fiorentina, e ritardo mail richiesta. Ecco la posizione della società viola

07 novembre 2018 18:19

La Fiorentina e la mail mancata che ha fatto arrabbiare i tifosi viola. Ecco cosa è successo con il Tas

07 novembre 2018 13:32

Ferrara: "La società non voleva giocare in Europa. Così si demotiva una spogliatoio"

07 novembre 2018 10:25

Svelati i motivi della riammissione del Milan in Europa League grazie al TAS

06 novembre 2018 17:15

Finalmente sono note le motivazioni del Tas per la riammissione del Milan in Europa League

20 ottobre 2018 11:38

Gasperini: "La sentenza del TAS ha penalizzato noi e la Fiorentina, sopratutto i tifosi"

22 luglio 2018 12:53

Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"

21 luglio 2018 22:52

Il TAS ha rimandato la patata bollente all'UEFA, tanto il danno a viola ed Atalanta è gia stato fatto

21 luglio 2018 10:09

Nardella: "La decisione del TAS lascia molta amarezza, anche perchè ci si stava facendo la bocca"

21 luglio 2018 09:43

A CHI INTERESSA LA FIORENTINA? DELLA VALLE, MALAGO', TIFOSI, OGNUNO PENSA A SE STESSO. SI SALVANO SOLO PIOLI E LA SQUADRA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI

21 luglio 2018 00:43

Ufficiale: il TAS annulla la sentenza dell'UEFA, Milan riammesso in Europa. Il comunicato...

20 luglio 2018 12:46

ACCOLTO IL RICORSO DEL MILAN, FIORENTINA NON FARÀ L'EUROPA LEAGUE. PENA ROSSONERA PIÙ LEGGERA

20 luglio 2018 11:56

Milan, sentenza tra un'ora. Ecco i tre possibili scenari

20 luglio 2018 09:24

Pioli: "Abbiamo seguito Norgaard che è un mediano. Mi piacerebbe allenare Gerson, tranquillo sui big"

19 luglio 2018 23:23

Ufficiale, salta a domani dopo le 11 la decisione del TAS

19 luglio 2018 17:33

Milan, la sentenza del TAS potrebbe slittare alla giornata di domani

19 luglio 2018 11:40

Vicenda Milan-Tas, la Fiorentina si costituisce come “parte interessata”

10 luglio 2018 09:10

La sentenza del TAS sull'Europa League sarà il 19 luglio. Sulla possibile avversaria...

07 luglio 2018 17:44

Milan in caso di esclusione all'Europa ricorso al TAS? Si ma potrebbe non bastare

10 giugno 2018 17:40

Il TAS assolve Zarate: "Subite tante aggressioni, finalmente la verità"

07 ottobre 2016 19:20

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