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Gasperini: "La sentenza del TAS ha penalizzato noi e la Fiorentina, sopratutto i tifosi"

L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il TAS? Noi ci stavamo preparando per fare i pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 12:53
Gasperini: "La sentenza del TAS ha penalizzato noi e la Fiorentina, sopratutto i tifosi" - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il TAS? Noi ci stavamo preparando per fare i preliminari, ma sono stati sbagliati i tempi. In questo modo hanno penalizzato soprattutto i tifosi: i nostri, quelli del Milan e quelli della Fiorentina".

Prosegue sul possibile avversario: "Il Sarajevo? Corrono molto, il Mondiale ha dimostrato che non ci sono partite facili".

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