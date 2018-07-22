Gasperini: "La sentenza del TAS ha penalizzato noi e la Fiorentina, sopratutto i tifosi"
L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il TAS? Noi ci stavamo preparando per fare i pr...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 12:53
L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il TAS? Noi ci stavamo preparando per fare i preliminari, ma sono stati sbagliati i tempi. In questo modo hanno penalizzato soprattutto i tifosi: i nostri, quelli del Milan e quelli della Fiorentina".
Prosegue sul possibile avversario: "Il Sarajevo? Corrono molto, il Mondiale ha dimostrato che non ci sono partite facili".