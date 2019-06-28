Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino

Il TAS si è pronunciato: il Milan non parteciperà alla prossima edizione dell'Europa League. La sentenza è arrivata da pochi minuti e l'esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso ufficiale. Al suo...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2019 13:23

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