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Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino

Il TAS si è pronunciato: il Milan non parteciperà alla prossima edizione dell'Europa League. La sentenza è arrivata da pochi minuti e l'esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso ufficiale. Al suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 13:23
Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino -
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Il TAS si è pronunciato: il Milan non parteciperà alla prossima edizione dell'Europa League. La sentenza è arrivata da pochi minuti e l'esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso ufficiale. Al suo posto andrà il Torino con la Roma che in questo modo non disputerà i preliminari

Il Tas questa volta decide per l'esclusione del Milan dall'Europa dall'Europa League, al suo posto il Torino

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