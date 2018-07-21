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Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"

La Fiorentina ci credeva al ripescaggio europeo, volendo sfruttare le disgrazie del Milan. I tifosi rossoneri non ha preso bene questo "gufaggio" da parte dei supporter viola, e dopo la sconfitta sia...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
21 luglio 2018 22:52
Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?" -
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La Fiorentina ci credeva al ripescaggio europeo, volendo sfruttare le disgrazie del Milan. I tifosi rossoneri non ha preso bene questo "gufaggio" da parte dei supporter viola, e dopo la sconfitta sia al TAS che in amichevole contro il Venezia della Fiorentina, hanno invaso la pagina Facebook della squadra viola scrivendo messaggi di scherno.

Ecco alcuni commenti sotto il post di Fiorentina-Venezia:

Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"
Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"
Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"

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