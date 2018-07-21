Milanisti ironici sui social dopo il KO col Venezia: "Pure l'Europa League volevate fare?"

La Fiorentina ci credeva al ripescaggio europeo, volendo sfruttare le disgrazie del Milan. I tifosi rossoneri non ha preso bene questo "gufaggio" da parte dei supporter viola, e dopo la sconfitta sia...

A cura di Lorenzo Bigiotti 21 luglio 2018 22:52

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