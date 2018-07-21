Nardella: "La decisione del TAS lascia molta amarezza, anche perchè ci si stava facendo la bocca"
Interpellato da Radio Toscana, questo è il commento del sindaco Dario Nardella sulla decisione del TAS di Losanna: "Certo la decisione va rispettata ma lascia amarezza. È una notizia che dispiace ovvi...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 09:43
Interpellato da Radio Toscana, questo è il commento del sindaco Dario Nardella sulla decisione del TAS di Losanna: "Certo la decisione va rispettata ma lascia amarezza. È una notizia che dispiace ovviamente, perché si cominciava a farci un po’ la bocca."