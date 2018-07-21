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Nardella: "La decisione del TAS lascia molta amarezza, anche perchè ci si stava facendo la bocca"

Interpellato da Radio Toscana, questo è il commento del sindaco Dario Nardella sulla decisione del TAS di Losanna: "Certo la decisione va rispettata ma lascia amarezza. È una notizia che dispiace ovvi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 09:43
Nardella: "La decisione del TAS lascia molta amarezza, anche perchè ci si stava facendo la bocca" -
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Interpellato da Radio Toscana, questo è il commento del sindaco Dario Nardella sulla decisione del TAS di Losanna: "Certo la decisione va rispettata ma lascia amarezza. È una notizia che dispiace ovviamente, perché si cominciava a farci un po’ la bocca."

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